 مياه البحيرة ترفع درجة الاستعداد والطوارئ تحسبا لسقوط الأمطار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مياه البحيرة ترفع درجة الاستعداد والطوارئ تحسبا لسقوط الأمطار

خميس البرعي
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 6:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 6:01 م

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع فروعها، استعدادًا لاحتمالات سقوط الأمطار، مع توجيه المهندس أحمد ربيع رئيس مجلس الإدارة، بسرعة انتشار معدات الصرف الصحي وفرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه.

ووجه «ربيع» في بيان صحفي، بمراجعة جاهزية المعدات والطلمبات وشبكات الصرف الصحي، والتأكد من كفاءة فرق العمل وانتشارها بالمناطق الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة والتنسيق بين الفروع والقطاعات المعنية.

وأكد رئيس الشركة أن الاستعداد المبكر والتحرك السريع يمثلان ركيزة أساسية لمواجهة التقلبات الجوية.

وشدد على استمرار جاهزية المعدات وفرق الطوارئ لضمان سرعة الاستجابة والحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

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