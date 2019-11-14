ارتفاع أسعار الجملة في أمريكا

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أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الخميس ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال أكتوبر الماضي بنسبة طفيفة عن التوقعات بعد تراجعها في الشهر السابق.

وذكرت وزارة العمل أن مؤشر أسعار الجملة للطلب النهائي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 4. 0% بعد تراجعه بنسبة 3. 0% خلال سبتمبر الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 3. 0%.

جاء الارتفاع الأكبر من المتوقع خلال الشهر الماضي في ظل ارتفاع كبير لأسعار الطاقة، حيث زادت بنسبة 8. 2% خلال أكتوبر الماضي بعد تراجعها بنسبة 5. 2% خلال الشهرين السابقين. وارتفعت أسعار البنزين خلال الشهر الماضي بنسبة 3. 7%.

وسجلت أسعار الغذاء زيادة كبيرة حيث ارتفعت بنسبة 3. 1% خلال الشهر الماضي بعد زيادتها بنسبة 3. 0% خلال الشهر السابق.

وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا ، بنسبة 3. 0% خلال الشهر الماضي، بعد تراجعه بنفس النسبة في الشهر السابق. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 2. 0% فقط.

جاء ارتفاع مؤشر الأسعار الأساسي بعد زيادة أسعار الخدمات خلال الشهر الماضي بنسبة 3. 0% مقابل تراجعها بنسبة 2. 0% خلال سبتمبر الماضي.