الأرصاد: الأمطار في سيناء لن تصل إلى حد السيول

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العام للأرصاد، إن الأمطار في سيناء لن تصل إلى حد السيول، مشيرًا إلى أنها من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية بين بورسعيد والعريش، غدا الأحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن تساقط الثلوج على مدينة المنصورة يرجع إلى اختلاف درجات الحرارة بين طبقات الجو العليا، قائلًا إن الأمر يؤثر على غزارة الأمطار وهيئتها.

وأشار إلى أن درجة الحرارة في طبقات الجو العليا لمدينة المنصورة منخفضة، قائلًا إن الفرق بينها وبين درجة حرارة السطح أدى إلى تساقط الثلوج بصورة كثيفة على المدينة.

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالأرصاد إلى أن المنخفض الجوي الذي تشهده مصر حاليًا يتحرك من الغرب إلى الشرق، مؤكدًا أنه لن يصل إلى مدينة الغردقة.