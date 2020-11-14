بريطانيا تسجل 26 ألفا و860 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 26 ألفًا و860 إصابة جديدة و462 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 26860، ليصل إلى مستوى 1344356 حالة.

وتشير هذه الحصيلة إلى انخفاض لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا بعد أن سجلت البلاد يوم 12 نوفمبر 33470 حالة، وفي 13 نوفمبر 27301.

كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 462 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 51766 متوفيا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 12 نوفمبر 563 حالة، وفي 13 نوفمبر 376.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة ليستمر مدة شهر.