يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يقوم بجولة في أوروبا والشرق الأوسط بناء على طلب الجانب الأمريكي و"بشفافية كاملة مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن"، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية الخميس.

ويرتكز اللقاء مع بوميو على ضرورة التباحث في ملفات مثل الإرهاب أو النزاع حول إقليم ناجورنو كاراباخ، في وقت لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تتولى المهام في واشنطن، وفق قصر الإليزيه.

ويختلف المسؤولان حول الوضع السياسي في واشنطن إذ إن بومبيو رفض الثلاثاء الاعتراف بهزيمة ترامب فيما اعترف ماكرون بفوز خصمه جو بايدن منذ إعلان النتائج السبت وتحدث معه الثلاثاء للمرة الأولى، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أيضا نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان.

وبعد فرنسا، يتوجه بومبيو إلى تركيا وجورجيا والقدس وثلاث دول خليجية حليفة لواشنطن هي السعودية والإمارات وقطر.