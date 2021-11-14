بادوسا إلى نصف نهائي WTA وسابالينكا تنهي آمال شفيونتيك

سجّلت الإسبانية باولا بادوسا عشرة إرسالات ساحقة في طريقها إلى الفوز 7-6 (7/4) و6-4 في الدور ربع النهائي على اليونانية ماريا ساكاري، وحجزت بطاقتها إلى نصف نهائي دورة "دبيلو تي ايه" الختامية لموسم كرة المضرب لدى السيدات، فيما أنهت البيلاروسية أرينا سابالينكا مشوار البولندية الشالة إيجا شفيونتيك.

ويأتي هذا الفوز بعدما سبق لبادوسا أن أسقطت سابالينكا المصنفة أولى بمجموعتين صريحتين 6-4 و6-صفر في الجولة الأولى، وبالتالي ضمنت صدارتها للمجموعة عندما أسقطت سابالينكا نفسها البولندية الشابة إيجا شفيونتيك 2-6، 6-2، و7-5.

وبالتالي، باتت شفيونتيك خارج حسابات نصف النهائي، وستحدد مباراة يوم الإثنين بين سابالينكا وساكاري صاحبة البطاقة الثانية إلى نصف النهائي عن هذه المجموعة.

وتم تقسيم اللاعبات في الدورة المقامة في جوادالاخارا المكسيكية على ارتفاع 1550 متر فوق سطح البحر، بعد نقلها من مدينة شينجن الصينية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا ما أدى إلى إلغائها العام الفائت، إلى مجموعتين.

وأثبتت بادوسا تطوّرها بعد مفاجأتها الكبرى باحراز دورة إنديان ويلز الأمريكية المرموقة في أكتوبر الماضي، علماً ان اللاعبة استهلت موسمها في المركز السبعين عالمياً.

وكانت مواجهة بادوسا وساكاري، أول يونانية تتأهل إلى النهائيات، هي الأولى بينهما.

واحتاجت بادوسا إلى ما يزيد قليلاً عن ساعتين لمواصلة سلسلة انتصاراتها الحالية في "دبليو تي إيه" وترفعها إلى إلى ثماني مباريات.

وبعد فوزها بالشوط الفاصل في المجموعة الأولى، تقدمت 3-1 في المجموعة الثانية، قبل أن تتمكن ساكاري من فرض التعادل 4-4 بعد كسر إريال بادوسا.

لكن الإسبانية ردت بعد التقدم 5-4 وحسمت المباراة لصالحها بضربة خلفية (باكهاند) لتخطف نقطة المباراة.

وقالت بادوسا بعد حسم تأهلها "أعتقد أنها كانت مباراة صعبة. لقد قدمت أداءً جيداً، وأقاتل من أجل كل نقطة. أعتقد أنني بقيت هجومية. كنت أتحرك بشكل جيد".

وأضافت "عندما تفوز بهذا النوع من المباريات، أعتقد أنه يجب عليك القيام ببعض الأشياء بشكل جيد. أعتقد أن المفتاح كان قليلاً في اللحظات المهمة، كنت شجاعة للغاية ولعبت بشكل جيد جدًا".

- سابالينكا تقلب الطاولة –

من جهة ثانية، استعادت سابالينكا توازنها بعد 16 خطأ مزدوجاً وأبقت على آمالها في بلوغ النهائي وتحقيق نهاية موسم جيدة.

وحققت سابالينكا فوزاً مثيراً على شفيونتيك، إذ تخلت عن المجموعة الافتتاحية بخطأ مزدوج في نقطة فاصلة، لكنها عادت بلعبة الإرسال في المجموعة الثانية حينما كسرت إرسالين لشفيونتيك من دون أن تخسر إرسالها، وحسمت المواجهة لصالحها في المجموعتين الثانية والثالثة.

وكانت الإستونية أنيت كونتافيت قد حققت قبل ذلك فوزها الثاني عشر توالياً، مواصلة نتائجها المميزة لتبلغ نصف نهائي دورة "دبيلو تي ايه"، بفوزها الساحق الجمعة على التشيكية كارولينا بليشكوفا 6-4 و6-صفر.

ومع انسحاب بارتي حاملة اللقب للبقاء في بلادها والتركيز على انطلاق الموسم المقبل، وغياب المخضرمة الأمريكية سيرينا ويليامز حاملة لقب 23 لقباً كبيراً واليابانية ناومي أوساكا المتوجة بأربع بطولات جراند سلام والمبتعدة عن المنافسات لأسباب نفسية، تشهد الدورة منافسة أوروبية بحتة في الصراع على اللقب الختامي.