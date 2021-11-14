 إسرائيل تستعد لحملة تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما ضد كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تستعد لحملة تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما ضد كورونا

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 11:27 ص | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 11:27 ص
تستعد إسرائيل لإطلاق حملة خلال أيام لتطعيم الأطفال في الفئة من خمسة إلى 11 عاما ضد كورونا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن منسق مكافحة الجائحة البروفسور سلمان زرقاء القول اليوم الأحد إن المدير العام لوزارة الصحة البروفيسور نحمان آش سيقر اليوم توصية الخبراء بإعطاء اللقاح للأطفال تحسبا لتسلل طفرات جديدة للفيروس.

وأوضح أن اللقاحات الخاصة بهم ستصل إلى البلاد الأسبوع الجاري.

وسجلت إسرائيل تراجعا كبيرا في معدلات الإصابة بكورونا خلال الفترة الماضية، بعدما أصبحت في نهاية يوليو الماضي أول دولة في العالم تعطي جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لسكانها لتعزيز الأجسام المضادة لديهم.

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