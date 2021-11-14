أعربت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، عن اندهاشها من الجدل الثائر حول اسم مسرحية «المومس الفاضلة» وحالة الهجوم دون الاطلاع على محتوى المسرحية، قائلة: «مندهشة من الهيصة اللي معمولة عشان اسم مسرحية ومتأكدة إن محدش يعرف محتواها إيه ومحتوى المسرحية نبيل للغاية».

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، أن الذين هاجموا اسم مسرحية «المومس الفاضلة» طبقوا قاعدة «لا تقربوا الصلاة»، مضيفة: «هناك مسرحيات الاسم عادي والمحتوى حقير، ونفسي الهيجان يبقى لشيء نافع للبلد».

واستكملت: «أنا حزينة من اللي حصل على اسم المسرحية، وأنا عملت المسرحية دي في أواخر خمسينات القرن الماضي، تقهقرنا الآن 500 سنة، ونتراجع بشكل سريع للخلف مع التطور والثقافة والتحضر الذي يحدث في العالم».

وكان النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن مسرحية" المومس الفاضلة"، أو "الساقطة الفاضلة" التي تعتزم الفنانة إلهام شاهين تقديمها على خشبة المسرح، مؤكدا: "طريقة التناول والمعالجة للمسرحية التي كتبها المفكر الفرنسي جان بول سارتر، قبل أكثر من 75 عاما، غير مناسبة للمجتمع المصرى، بل ومن الممكن أن يطلق عليها فن إباحى".