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أستراليا تبحث تطعيم الأطفال دون سن 12 عاما

وكالات
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 2:10 م | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 2:10 م
رجح مسؤولون، اليوم، بدء أستراليا في تطعيم الأطفال دون سن 12 عاماً، يناير المقبل.

وقال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت، اليوم الأحد، إن المنظمين الطبيين ما زالوا يراجعون بيانات الصحة والسلامة الخاصة بالتطعيمات التي سيتم إعطاؤها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاماً، مستبعداً اتخاذ قرار هذا العام، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وأوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، هذا الشهر، بجرعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" للاستخدام على نطاق واسع في الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً، بعدما أجازتها هيئة الأغذية والعقاقير الأمريكية.

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