 صحيفة ليبية: سيف الإسلام القذافي يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في سبها - بوابة الشروق
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صحيفة ليبية: سيف الإسلام القذافي يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في سبها

وكالات
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 12:08 م | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 1:09 م

أفادت صحيفة المرصد الليبية، اليوم الأحد، بأن سيف الإسلام القذافي، يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في سبها، حسبما ذكرت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، قد أعلنت تسلمها طلب ترشح واحد لانتخابات رئيس الدولة، تم تسجيله وقبول أوراق ترشحه بمكتب الإدارة الانتخابية بالعاصمة طرابلس.

وكشفت المفوضية، في تقريرها اليومي التراكمي لعملية تسجيل المرشحين، عن بلوغ عدد مرشحي انتخابات مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية 415 مرشحا ومرشحة بحسب آخر تحديث للإحصائية.

جدير بالذكر أن عمليات قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، بحسب الجدول الزمني المعد من المفوضية ستستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما ستتواصل طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى السابع من ديسمبر المقبل.


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