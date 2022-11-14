 الرئيس الصيني: علاقاتنا مع واشنطن في موقف حرج ولابد من تصحيح المسار - بوابة الشروق
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الرئيس الصيني: علاقاتنا مع واشنطن في موقف حرج ولابد من تصحيح المسار

الرئيس الصيني شي جين بينج
الرئيس الصيني شي جين بينج
وكالات
نشر في: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 12:51 م | آخر تحديث: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 12:51 م

قال الرئيس الصيني شي جين بينج إنه مستعد لإجراء حوار صريح لبحث العلاقات الاستراتيجية المهمة مع الولايات المتحدة وكذلك العلاقات الدولية.

وذلك في مستهل لقاء يجمعه بنظيره الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

وأكد شي على الحاجة إلى تصحيح مسار العلاقات الثنائية، معتبرا أن العلاقات الصينية الأمريكية الحالية في موقف حرج ولا ترقى إلى ما ينتظره شعبي البلدين وشعوب العالم، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف الرئيس الصيني: "حافظنا دائما على الاتصالات مفتوحة بيننا لكن ذلك كله لا يمكن أن يعوض اللقاءات المباشرة بيننا".


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