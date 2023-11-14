رودريجو: سأتعاقد مع مبابي لو كان الأمر بيدي

أكد رودريجو، لاعب ريال مدريد، أنه سيتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وضمه للميرنجي، لو كان الأمر بيده.

قال رودريجو في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لـ فابريزيو رومانو على "تويتر":" هل سأتعاقد مع مبابي إذا استطعت؟ بالطبع.. إنه لاعب كبير، لكن عليك أن تسأل النادي وليس أنا".

أضاف رودريجو:" سيكون لدينا إندريك قريبا، إنه سريع وقوي جدا ومنفجر للغاية، إنه أمر لا يصدق".

وكان ريال مدريد قد أصدر بيانا رسميا الأيام القليلة الماضية أكد فيه عدم صحة الأنباء المتداولة عن وجود مفاوضات مع كيليان مبابي وضمه للفريق الملكي.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويرفض مبابي تمديد تعاقده مع فريق العاصمة الفرنسية، في ظل رغبته الصريحة بالانتقال لريال مدريد.