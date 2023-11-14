الجيش الإسرائيلي يزعم الاستيلاء على مقار حكومية في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه استولى على عدد من المقار الحكومية في مدينة غزة، بينها المجلس التشريعي والمجمع الحكومي ومقر الشرطة.

وذكر الجيش في بيان، أن جنوده "سيطروا على مراكز سلطوية رئيسية".

وأضاف أن قواته "سيطرت على مقر المجلس التشريعي، والمجمع الحكومي، ومقر الشرطة وكلية الهندسة"، وفقا لوكالة الأناضول.

وتابع: "على مدار الأيام الأخيرة، عملت قوات الجيش الإسرائيلي في حيي الشيخ عجلين والرمال، حيث داهموا المؤسسات السلطوية التابعة لمنظمة حماس والتي تستخدم لأهداف عسكرية"، بحسب قوله.

وأردف: "بالإضافة إلى ذلك، داهم الجنود مقر دار الحاكم الذي يحتوي على مكاتب عسكرية وشرطية تابعة لمنظمة حماس، وعلى مكاتب تابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية، ومقرات القيادة التابعة للمنظمة".

ومنذ 38 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، خلّفت 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.