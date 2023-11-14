بريطانيا: خطط الحكومة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا ستتم بدون استثناءات أو تحفظات

قال وزير الهجرة البريطاني، روبرت جينريك، إن خطط الحكومة البريطانية بشأن ترحيل أي طالب للجوء إلى رواندا، ستتم بدون "إذا، ولكن"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.

وقال جينريك لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، في أعقاب إقالة سويلا برافرمان من منصب وزيرة الداخلية، إن الحكومة تهدف إلى "وقف القوارب بالكامل"، بحلول الانتخابات العامة في العام المقبل.

وأكد: "كونوا على يقين من أننا، كحكومة حكيمة، نفكر في الخطوات الأخرى التي يمكننا اتخاذها"، مضيفا: "علينا أن نضمن نجاح سياسة رواندا قبل إجراء الانتخابات العامة المقبلة. سنقوم بكل ما يلزم من أجل ضمان حدوث ذلك، بدون إذا ولكن".

وأقر بأن الحكومة ستسعى جاهدة من أجل تحقيق هدفها المتمثل في وقف القوارب، في حال اعتُبرت خططها بشأن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، غير قانونية.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا قرارها بشأن قانونية خطط الحكومة، يوم غد الأربعاء.