البرهان ورئيس كينيا يؤكدان ضرورة تسريع المفاوضات السودانية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار

قال مجلس السيادة السوداني، أمس الاثنين، إن رئيس المجلس وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والرئيس الكيني وليام روتو، أكدا على ضرورة تسريع العملية التفاوضية السودانية للوصول إلى وقف لإطلاق النار في البلاد.



وذكر مجلس السيادة، في بيان، أن الجانبين ناقشا، خلال اجتماعهما في العاصمة الكينية نيروبي، مبادرات السلام بما فيها منبر جدة، وشددا على الحاجة العاجلة لإيجاد حلول للأزمة في السودان في أقرب وقت ممكن.



وأضاف البيان، أن البرهان وروتو اتفقا أيضا على ضرورة عقد قمة طارئة لرؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد) في إطار المساعي الرامية "لوقف إطلاق النار ووضع إطار لحوار سوداني شامل لا يستثني أحدا".



وأكد البرهان، الذي وصل إلى نيروبي أمس في زيارة رسمية، عزم الحكومة على إيجاد الحلول الجذرية للأزمة السودانية وإنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ منتصف أبريل الماضي، بينما أبدى الرئيس الكيني دعم بلاده للسلام والاستقرار في السودان.



وعاد وفدا الجيش وقوات الدعم السريع إلى طاولة المفاوضات في جدة برعاية السعودية والولايات المتحدة في أواخر أكتوبر الماضي.