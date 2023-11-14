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وكيل صحة دمياط يفاجئ الوحدة الصحية بميت الشيوخ

حلمي ياسين
نشر في: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 10:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 - 10:57 م

فاجأ الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، الوحدة الصحية بميت الشيوخ، التابعة للإدارة الصحية في فارسكور، وذلك ضمن متابعاته الميدانية التي نظمها اليوم.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الصحة بدمياط، اليوم، أن «وكيل الوزارة» تفقد قسم الاستقبال، وتابع الانضباط الإداري بالمركز، و تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، و متابعة فريق حملة 100 يوم صحة، كذلك تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في صيدلية الوحدة، وتوافر الأكسجين والطعوم بالمركز، والاستعداد لجلسات التطعيمات.

وجاء في «البيان» أن الوحدة الصحية بميت الشيوخ تخدم 7270 نسمة، وتقدم العديد من الخدمات الصحية التي تشمل خدمات الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى متابعة الأطفال، ومتابعة الحوامل، وخدمات تنظيم الأسرة والمشورة والتطعيمات الإجبارية للأطفال، وخدمات الصحة المدرسية، والتثقيف الصحي، وخدمات الفحوص المعملية، وصرف العلاج بالمجان، وإصدار شهادات المواليد والوفيات.

كما تقدم الوحدة خدمات المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي وصحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وضعف السمع بحديثي الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.


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