رئيس جامعة عين شمس: إعادة تخطيط المدينة الطبية لتشمل مبنى طوارئ سعة 150 سريرا و7 غرف عمليات

زين العابدين: فتح باب طوارئ لخروج المرضى والطلاب والعاملين بالمستشفيات طريق محطة المترو

أكد رئيس جامعة عين شمس، الدكتور ضياء زين العابدين، على المتابعة الدورية لمشروع تطوير مستشفيات جامعة عين شمس وإنشاء المدينة الطبية وإعادة تخطيطها بالكامل لتتضمن مبنى مستشفى الطوارئ الجديدة المكون من 7 أدوار يشمل 8 غرف عمليات و150سرير داخلي و60 سرير رعاية من بينهم 20 سرير رعاية سموم.

وكشف زين العابدين، خلال تفقده موقع المشروع، بحضور عميد الطب، علي الأنور، ومدير المستشفيات، طارق يوسف، على زيادة نسبة المساحات الخضراء إلى 30%، وفتح باب طوارئ لخروج المرضى والطلاب والعاملين بالمستشفيات طريق محطة المترو للتيسير على الجميع، وإنشاء ممشى للمرضى والطلاب داخل الحديقة الطبية، وملاعب متطورة.

وقال رئيس الجامعة، إن إعادة التخطيط تشمل إنشاء مبنى مركز إعادة تأهيل المرضى وتطوير مكتبة عرب المحمدى، وإنشاء بنك الدم الرئيسي المكون من دور واحد وميزانين تم تطويرهم بأحدث التقنيات المجهزة، وتأسيس لوحات الكهرباء وغرف الاستقبال وتخطيطه بشكل ملائم لتقديم الخدمة للمتبرعين، موضحًا أنه جارى الإنتهاء من أعمال الواجهات في الوقت الحالي.

وأشار إلى إنشاء دور إداري وأكاديمي وقاعات محاضرات، وقسم للأشعة مزود بجهاز أشعة مقطعية، علمًا بان المدينة الطبية ستضم مستشفى الدمرداش، مستشفى الجراحة، مستشفى الباطنة، مستشفى الأطفال، مستشفى أمراض النساء والتوليد، مركز علاج الاورام والطب النووي، مركز السموم الاکلینیکی، مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، مركز البحوث الطبية، بنك الدم الرئيسي.

في سياق قريب، أطلقت كلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، مبادرة " قصرى للأبحاث المشتركة" لطرح نداء بحثي لشباب الخريجين داخل الكلية.

وقال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، إن مبادرة "قصرى للأبحاث المشتركة" تستهدف توفير الدعم للأقسام العلمية بالكلية في إطار تنافسي، وتدريب شباب الباحثين على العديد من الجوانب البحثية مثل البحث العلمي وكتابة المشاريع البحثية، والتخطيط لها وكيفية إعداد الموازنات الخاصة بها، والتعاون والعمل المُشترك بها، وإعداد البحوث البينية، بالإضافة إلى توعيتهم بالمبادرات القومية في مجالات الصحة وكيفية المساهمة الفعالة بها.

ومن جهته، قال عميد كلية طب قصر العيني، الدكتور حسام صلاح، إن الأبحاث المشاركة في المبادرة تستلزم توافرعدة شروط، أهمها أن يتكون الفريق البحثى من قسمين على الأقل، على أن تكون الأفضلية للتحالفات الأكثر تنوعًا وعددًا، وأن يُعد انضمام طلاب كلية الطب للفريق البحثى ميزة تؤخذ في الاعتبار خلال التحكيم، وأن يكون الموضوع البحثى متماشيًا مع كل من المبادرات القومية في مجال الصحة، مشيرًا إلى أن تمويل المشروع يمتد لمدة ١٨ شهر تبدأ من تاريخ إتمام التعاقد مع الباحث الرئيسي، على أن تتم إجراءات الصرف والشراء طبقاً للضوابط المنظمة لجامعة القاهرة.