الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية 

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وقعت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبي والمعرفي لهيئة الرقابة الإدارية، بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتعزيز جهود منع ومكافحة الفساد ونشر الوعي بحوكمة الإجراءات في قطاع العمل الأهلي ورفع قدرات المنظمات ذات الصلة على مستوى الجمهورية.

وقع البروتوكول الوكيل أول خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشئون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بحضور القيادات الممثلة عن الجانبين.

يساهم البروتوكول فى تنفيذ إطار عمل متكامل من البرامج والأنشطة في كافة المحافظات، لرفع كفاءة القيادات والكوادر العاملة في مجال العمل الأهلي، وتحسين الأداء في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، والمساعدة فى نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد.