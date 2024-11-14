معارك ضارية بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي في بنت جبيل

أفادت مراسل روسيا اليوم في لبنان أن اشتباكات ضارية تدور بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في أقصى المنطقة الشرقية من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.



وأفادت مصادر إعلامية أن مقاتلي حزب الله يخوضون قتالا عنيفا مع القوات الإسرائيلية بعد استدراجها وتقدمها لمحيط حي المسلخ في أقصى المنطقة الشرقية من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية "الوطنية للإعلام" أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مدينة بنت جبيل وبلدة عيناتا، واتبعت بغارة على بلدة السلطانية، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف مدينة بنت جبيل.

الى ذلك أفيد أن الغارة الجوية المعادية التي استهدفت بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل يوم امس أدت الى مقتل 6 اشخاص وجرح اثنين اخرين.

وقال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله في مؤتمر صحافي إن بنت جبيل ومحيطها "قامت بإذلال وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي في العام 2006 وهو يحاول اليوم الانتقام منها".

وشن "حزب الله" اليوم الأربعاء، عددا من العمليات ضد إسرائيل واستهدف تجمعات للجنود وأصاب أهدافا داخل إسرائيل.

وأعلن الحزب استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

وأعلنت مصادر إسرائيلية عن مقتل 7 جنود إسرائيليين في تفجير مبنى مفخخ في جنوب لبنان.