وزير العلاقات الدولية بجنوب إفريقيا: نثمن محاولات مصر للتوسط ووقف إطلاق النار في غزة

قال وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا رونالد لامولا، إنّ الوضع في غزة مأساوي، داعيا إلى وقف إطلاق فوري وبذل الجهود من أجل التوصل لحل الدولتين.

وأضاف «لامولا»، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «نثمّن محاولات مصر في الوساطة من أجل وقف إطلاق النار، وبما أننا أعضاء في مبادرات السلام من أجل وقف الحرب الروسية الأوكرانية، يجب إحداث السلام في هذا المجال».

وتابع: «يجب أن يستمر العمل من أجل التوصل للسلام، العنف أثر على النظام العالمي، وعضوية مصر وجنوب إفريقيا في بريكس فرصة للاستفادة من المؤسسة القوية التي تصبح تكتلا اقتصاديا مهما، وستظل جنوب إفريقيا ممتنة لمصر في انضمامها لبريكس، لأن هذا يقوي العلاقات بين البلدين».