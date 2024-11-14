دليل جديد يُدين الحكم المسيء لليفربول

أعلنت هيئة الحكام الإنجليزية أنها "على علم بالادعاءات" و"تأخذها على محمل الجد" بعد ظهور مقطع فيديو يظهر الحكم الموقوف في الدوري الإنجليزي الممتاز ديفيد كوت وهو يستنشق مسحوقا أبيض.

وتردد أن تعليقات كوت التي أدلى بها حول الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق وكذلك النادي الأحمر في لقطات فيديو سابقة تسببت في إيقافه من قبل هيئة حكام المباريات المحترفين والتحقيق معه من جانبها وكذلك من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأظهر مقطع فيديو آخر تم نشره على موقع صحيفة "ذا صن" على الإنترنت، اليوم الأربعاء، الحكم الإنجليزي وهو يستنشق مسحوقًا أبيض خلال بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، التي استضافتها ألمانيا صيف العام الحالي، حيث كان يتولى إدارة عددا من المباريات في المسابقة القارية.

وقال متحدث باسم هيئة التحكيم الإنجليزية، المسؤولة عن تحكيم المباريات في اتحاد الكرة الإنجليزي: "نحن على علم بالادعاءات ونأخذها على محمل الجد. لا يزال ديفيد كوت موقوفا في انتظار إجراء تحقيق كامل معه".

وأضاف المتحدث في تصريحه، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لا تزال رعاية ديفيد تشكل أهمية قصوى بالنسبة لنا ونحن ملتزمون بتزويده بالدعم اللازم المستمر الذي يحتاجه خلال هذه الفترة. لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق أكثر في هذه المرحلة".

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الفيديو تم تصويره في 6 يوليو الماضي، بعد يوم من مباراة إسبانيا وألمانيا (المضيفة) بدور الثمانية، والتي كان كوت حكما مساعدا بها.

وانتشرت على نطاق واسع لقطات فيديو سابقة، تم نشرها أول أمس الإثنين، أظهرت كوت وهو يدلي بتصريحات مهينة للغاية عن كلوب، بما في ذلك الإشارة إلى جنسية الألماني، وفريق ليفربول.

وقررت هيئة الحكام الإنجليزية إيقاف كوت في انتظار تحقيق كامل معه، بينما أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لاحقا أنه يحقق أيضا في الأمر.