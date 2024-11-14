كرم جبر: حقوق الإنسان فى مصر شهدت تقدما كبيرا خلال السنوات الماضية

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قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الجلسة المشتركة التى ينظمها المجلس الأعلى بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان هى الجلسة الأولى ضمن عدة جلسات لمناقشة موضوع فى غاية الأهمية.

وأضاف كرم جبر خلال كلمة له فى اللقاء الذى يعقده المجلس الأعلى للإعلام بأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر حققت تقدما كبيرا فى السنوات الماضية.

وتابع: "الدولة المصرية شهدت تقدما ونجاحات فى ملف حقوق الإنسان، ولكن لم يظهر فى وسائل الإعلام بصورة كافية، ستطلق الاستراتيجية الإعلامية لحقوق الإنسان قريبا".