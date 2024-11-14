شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قصفًا على مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين في مدينة غزة.

وقالت شبكة «قدس» الإخبارية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن القصف الإسرائيلي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

ونقلت عن الدفاع المدني بغزة، قوله إن «الطواقم تحاول السيطرة على حريق نشب في غرف مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين شمال غرب مدينة غزة، بعد أن قصفها الاحتلال».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ405 على القطاع.

وقالت الوزارة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيدًا و112 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م، إلى 43 ألفًا و736 شهيدًا، و103 آلاف و370 إصابة.