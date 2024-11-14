فلسطين: الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة شجع الاحتلال على إعلان مخططاته بضم الضفة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير، واحترام وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، يشجع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على التفاخر العلني بمواقفها الداعية إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، والمطالبة باعتراف العالم بها.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أكدت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن «الشعب الفلسطيني سيُفشل مخططات الضم والتهجير كما أفشل سابقاتها».

وشددت الوزارة على أنها ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي؛ لحشد جبهة دولية حقيقية ضاغطة على الاحتلال، لوقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعب فلسطين، والبدء بمسار سياسي متعدد الأطراف يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

ونوهت بأن «الحكومة الإسرائيلية بدأت بطرح سيل من التصريحات والمواقف بشأن طموحاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الداعية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها، كبالونات اختبار لفحص ردود الفعل الدولية ومواقف الدول بهذا الخصوص، في محاولة لخلق المناخات المواتية لارتكاب هذه الجريمة البشعة، ولإزالة الضرورة السياسية والقانونية والإنسانية لوقف حرب الإبادة والتهجير عن سلم الاهتمامات الدولية».

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إعادة ترتيب أولويات المنطقة والعالم، وفقاً لخارطة مصالحها في استمرار حرب الإبادة والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض أية فرصة لتطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وحذرت من أن «الاحتلال يُصعّد في الوقت ذاته إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية على الأرض، من الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وشق المزيد من الطرق الاستعمارية وغيرها، وكان آخرها هدم ٨ منازل في سلوان بالقدس ضمن خطة لهدم حي كامل وتهجير ما يقارب ١٥٠٠ مواطن».