مصدر أمريكي: التوصل لتسوية بلبنان احتمال أكبر من إنجاز صفقة تبادل الأسرى

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصدر أمريكي، قوله إن احتمال التوصل إلى تسوية مع لبنان أكبر من احتمال إنجاز صفقة تبادل أسرى تعيد المحتجزين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قوله إن تل أبيب الآن أقرب للتوصل لاتفاق لإنهاء القتال بلبنان وإبعاد حزب الله عن الحدود، وفق تعبيره.

وأضاف كوهين أن "إسرائيل تريد الاحتفاظ بحق العمل العسكري في لبنان بحال انتهاك الاتفاق"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كما ذكر أن الحكومة الإسرائيلية تتوقع اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب موقفا ضد إيران، مما سيتيح فرصة لمزيد من اتفاقيات السلام، وفق وصفه.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم إعداد خطة لوقف إطلاق النار في لبنان كهدية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسئول إسرائيلي قوله إن هناك تفاهما على أن إسرائيل ستقدم هدية لترامب، وإنه في يناير المقبل سيكون هناك تفاهم بشأن لبنان.