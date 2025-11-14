 دفن رفات 39 جنديا سوفيتيا من زمن الحرب العالمية الثانية في ألمانيا - بوابة الشروق
الجمعة 14 نوفمبر 2025
دفن رفات 39 جنديا سوفيتيا من زمن الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

بوتسدام (ألمانيا) - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 14 نوفمبر 2025 - 6:15 م | آخر تحديث: الجمعة 14 نوفمبر 2025 - 6:15 م

دفنت السلطات الألمانية رفات 39 جنديا سوفيتيا في مقبرة محاربين بولاية براندبورج شرقي ألمانيا اليوم الجمعة.

وجرى انتشال الجثث من مواقع مختلفة في براندنبورج على مدار السنوات القليلة الماضية، وفقا للرابطة الشعبية الألمانية لمقابر الحرب.

وتم الدفن في إطار إحياء الذكرى الثمانين للحرب قرب نهر أودر، حيث شهدت المنطقة معارك عنيفة في ربيع 1945.

وحضر السفير الروسي لدى ألمانيا سيرجي نيتشاييف الفعالية أيضا، لكنه لم يكن ضيفا مدعوا.

وقال أوليفر برايتهاوبت، المدير الإداري لرابطة مقابر الحرب في براندنبورج، إن السلطات الألمانية "مطالبة قانونا بالتعاون" مع السفارة.


