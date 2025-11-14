دفن رفات 39 جنديا سوفيتيا من زمن الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دفنت السلطات الألمانية رفات 39 جنديا سوفيتيا في مقبرة محاربين بولاية براندبورج شرقي ألمانيا اليوم الجمعة.

وجرى انتشال الجثث من مواقع مختلفة في براندنبورج على مدار السنوات القليلة الماضية، وفقا للرابطة الشعبية الألمانية لمقابر الحرب.

وتم الدفن في إطار إحياء الذكرى الثمانين للحرب قرب نهر أودر، حيث شهدت المنطقة معارك عنيفة في ربيع 1945.

وحضر السفير الروسي لدى ألمانيا سيرجي نيتشاييف الفعالية أيضا، لكنه لم يكن ضيفا مدعوا.

وقال أوليفر برايتهاوبت، المدير الإداري لرابطة مقابر الحرب في براندنبورج، إن السلطات الألمانية "مطالبة قانونا بالتعاون" مع السفارة.