وزير النقل الأمريكي يرفض تحميل الحكومة مسئولية توقف حركة الطيران

رفض وزير النقل الأمريكي، شون دافي الإيحاءات بأن الحكومة هي المسئولة عن توقف حركة الطيران، قائلا إن السبب في ذلك يعود إلى أعطال بالتكنولوجيا القديمة وليست الأنظمة الحديثة، وذلك في أعقاب مشكلات تتعلق بالاتصالات الخاصة بمراقبة الحركة الجوية.

وتعزو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائما المشاكل في قطاع الطيران إلى قصور في أداء الإدارة الديمقراطية السابقة بقيادة جو بايدن.

وقال دافي إن استئناف العمليات الطبيعية سوف تستغرق وقتا، ويعتمد ذلك جزئيا على توافر أطقم العمل. وأعرب عن أمله في تسيير المزيد من الرحلات الجوية اليوم السبت.

وتابع دافي، أن الاضطراب تمثل في عدم استقرار أنظمة اللاسلكي والرادار، حيث توقفت أجهزة التوجيه (الراوترات) عن العمل، بعد أن أصبحت مثقلة بفيض من البيانات. وتابع أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الأنظمة التناظرية القديمة والأنظمة الرقمية الأحدث كانت تعمل جنبا إلى جنب.

وقال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين إن الجهود التي اتخذها دافي وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية لإصلاح النظام كانت لها تداعيات سلبية على التكنولوجيا القديمة، قائلا إن هذه الحلول المؤقتة لم تعمل بفعالة.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد رفعت في وقت سابق قرارا بوقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد، بعد حوالي أربع ساعات أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، في أعقاب مشكلات تتعلق بالاتصالات الخاصة بمراقبة الحركة الجوية، لكن من المتوقع أن يستمر تعطل الرحلات الجوية على نطاق واسع.

وكانت آلاف الرحلات الجوية قد ألغيت خلال فترة وقف الرحلات الجوية، مما ترك عشرات الآلاف من الركاب عالقين في مطارات بمختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وقالت الإدارة على موقع التواصل الاجتماعي إكس "قبل استئناف الرحلات الجوية، اختبرنا بدقة أنظمتنا للتأكد من أنها مستقرة وأن العمليات لا تزال موثوق بها" مضيفة أنه يتم استئناف بعض عمليات المغادرة.

وكانت ثلاث طائرات من المفترض أن تتجه إلى الولايات المتحدة مساء الجمعة قد حُوّلت مساراتها وعادت إلى ألمانيا. كما أُلغيت أربع رحلات قادمة من الولايات المتحدة إلى فرانكفورت، ولذلك لن تتمكن الطائرات الأربع المعنية من العودة اليوم من المدينة الألمانية إلى الولايات المتحدة.

وفي استجابة للوضع في الولايات المتحدة، عُلقت خلال الليل جميع الرحلات الجوية من أوروبا إلى الولايات المتحدة حتى إشعار آخر. غير أن التداعيات المباشرة ظلت محدودة في البداية، بسبب حظر الطيران الليلي المفروض في العديد من المطارات.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أزالت الوكالة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكونترول" الإشارة إلى حظر الإقلاع من موقعها الإلكتروني، ودعت شركات الطيران إلى إصدار إشعارات بشأن التأخيرات المحتملة للطائرات التي يتعذر عليها الإقلاع في البداية.

وفي الولايات المتحدة، لم يُسمح بإقلاع رحلات الطيران الداخلي لمدة نحو أربع ساعات.