محافظ الغربية ورئيس جامعة الأزهر يشهدان تخريج الدفعة الرابعة من مشروع المائة مجاز

شهد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، والدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، احتفالية مقرأة القرآن الكريم للقراءات العشر بمدينة طنطا، بتخريج الدفعة الرابعة من مشروع «المائة مجاز» في القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة، بحضور الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والدكتور مصطفى الحلوس، رئيس قسم القراءات بكلية القرآن الكريم بطنطا، وعدد من علماء الأزهر الشريف وأساتذة الجامعات، في احتفالية تعكس عراقة المدرسة القرآنية المصرية ومكانة الأزهر الشريف في حفظ كتاب الله وإتقان علومه ونقل أسانيده.

وشهدت الاحتفالية مشاركة قراء وافدين من 6 دول هي باكستان وبنجلاديش والهند وإندونيسيا وتشاد وماليزيا، في صورة مشرفة تجسد عالمية رسالة القرآن الكريم، وقدرته على توحيد القلوب رغم اختلاف اللغات والثقافات والجنسيات، حيث اجتمع أبناء هذه الدول على قلب واحد حول كتاب الله الكريم في رحاب الأزهر الشريف بمدينة طنطا، بما يؤكد مكانة مصر كقبلة لطلاب العلم ومنارة لنشر علوم القرآن إلى مختلف أنحاء العالم.

واستمع محافظ الغربية ورئيس جامعة الأزهر والحضور إلى عدد من التلاوات القرآنية المتميزة بأصوات القراء المشاركين، التي تنوعت في جمال الأداء وعذوبة الأصوات وإتقان أحكام القراءات، وسط أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والتدبر.

وأكد محافظ الغربية أن تخريج هذه الدفعة يمثل إنجازًا علميًا ودينيًا يضاف إلى مسيرة خدمة القرآن الكريم، وأن الإجازة بالقراءات العشر ليست مجرد شهادة علمية، بل أمانة عظيمة ومسئولية في حفظ كتاب الله ونقل علومه وأسانيده بإتقان، مشيرًا إلى أن اجتماع حفظة القرآن من جنسيات متعددة على أرض الغربية يحمل رسالة إنسانية وحضارية تؤكد أن القرآن الكريم يجمع الشعوب على قيم الرحمة والتسامح والأخلاق الرفيعة.

وأشاد المحافظ بالدور التاريخي للأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر صحيح الدين وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، مثمنًا جهود جامعة الأزهر ومقرأة كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بفرع طنطا في إعداد أجيال من المتخصصين وحملة الأسانيد، والحفاظ على علوم القراءات وتقديمها للعالم وفق منهج علمي راسخ.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تضع بناء الإنسان وترسيخ الوعي الصحيح والحفاظ على الهوية الوطنية في مقدمة الأولويات، مؤكدًا أن بناء الإنسان لا يقتصر على العلم والمعرفة، بل يمتد إلى ترسيخ القيم والأخلاق وصناعة الوعي المستنير، وأن مصر ستظل بأزهرها الشريف وعلمائها وحفظة كتابها الكريم منارة للعلم والاعتدال.

وهنأ محافظ الغربية الخريجين وأسرهم، والقائمين على المشروع، داعيًا أبناءه من حفظة كتاب الله إلى أن يكونوا خير سفراء للقرآن الكريم، وأن يجعلوا من علمهم رسالة لنشر الخير والرحمة والتسامح، وأن يظهر أثر القرآن في أخلاقهم وسلوكهم ومعاملاتهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

وفي ختام الاحتفالية، تبادل اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، والدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، الدروع التذكارية، تقديرًا للتعاون المثمر بين المحافظة وجامعة الأزهر، واعتزازًا بالدور العلمي والدعوي الذي تقوم به الجامعة في خدمة القرآن الكريم ونشر علومه، كما جرى تكريم الخريجين تقديرًا لجهودهم في إتقان القراءات العشر وحصولهم على إجازات القرآن.