 جوايدو: الاجتماعات السرية لنائبة الرئيس الفنزويلي دليل على يأس الحكومة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جوايدو: الاجتماعات السرية لنائبة الرئيس الفنزويلي دليل على يأس الحكومة

بوجوتا - (د ب أ)
نشر فى : السبت 14 ديسمبر 2019 - 10:58 م | آخر تحديث : السبت 14 ديسمبر 2019 - 10:58 م

قال زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو إن الاجتماعات السرية بين نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز ورجل الأعمال الأمريكي إريك برنس دليل على حالة اليأس لدى الحكومة بسبب العقوبات المفروضة على البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

وأضاف جوايدو خلال مؤتمر صحفي عقده في كراكاس اليوم:"هذه الاجتماعات السرية هي جزء من حالة اليأس...سيواصلون الصراخ من أجل عقد اجتماع لرفع العقوبات".

وتابع جوايدو قائلا إن هذه الاجتماعات السرية التي عقدت بمبادرة شخصية من برنس ورودريجيز، لم تمثل مفاجأة للمعارضة.

وخلال الاجتماعات، اقترح برنس، وهو جندي سابق بالبحرية الأمريكية ومؤسس شركة الأمن الأمريكية الخاصة "بلاك ووتر"، عقد صفقة تجارية وإطلاق سراح ستة مدراء تنفيذيين من سجن سيتجو، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع.


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