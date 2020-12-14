منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنتقد أنانية دول غنية في سباق اللقاحات

انتقدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنانية دول صناعية غنية في السباق للحصول على لقاحات مضادة لكورونا.



وقال الأمين العام للمنظمة، أنجيل جوريا في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "بعض البلدان لديها الكثير من اللقاحات، والبعض الآخر ليس لديها شيء".

وتساءل وزير الخارجية والمالية المكسيكي السابق، البالغ من العمر 69 عاما، "لماذا لا نفكر في الخمسة مليارات شخص في البلدان الفقيرة؟".



تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منظمة دولية تضم 37 دولة عضو ملتزمة بالديمقراطية واقتصاد السوق.



وانتقد جوريا، كندا لتأمينها 300 مليون جرعة لقاح - لسكانها البالغ عددهم نحو 4 ملايين نسمة فقط، موضحا أن هذه كميات كبيرة جدا من اللقاح حتى لو وضعنا في الاعتبار أن هناك حاجة لتلقي كل فرد لجرعتين من لقاح "بيونتيك/فايزر" الجديد.



كما انتقد جوريا شراء الولايات المتحدة 800 مليون جرعة لقاح لسكان يزيد عددهم قليلا عن 300 مليون نسمة. وبحسب تقرير الصحيفة، طلبت ألمانيا أيضا لقاحات أكثر مما تحتاج فعليا، على الرغم من أن سوء الأوضاع هناك أقل مما هو عليه في الولايات المتحدة وكندا.



وطالب رئيس المنظمة بتوزيع اللقاح بشكل أكثر عدلا، وقال: "من الحكمة توزيعه للجميع. هذا الفيروس لن يُهزم حتى يتم هزيمته في كل أنحاء العالم".



وتفاوض الاتحاد الأوروبي على عقد توريد مع "بيونتيك/فايزر" لما يصل إلى 300 مليون جرعة لقاح. وفقا لوزير الصحة الألماني ينس شبان، تأمل ألمانيا في الحصول على ما يصل إلى 100 مليون جرعة لقاح وحدها. هناك أيضا عقود مع منتجي لقاحات آخرين.