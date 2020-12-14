أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البرتغالي الصادرة اليوم الاثنين تراجع أسعار المستهلك في البرتغال خلال الشهر الماضي وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية.



وبحسب بيانات مكتب الإحصاء تراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي بنسبة 1ر0% سنويا بعد تراجع بنسبة 1ر0% سنويا خلال الشهر السابق.



في الوقت نفسه تراجع مؤشر الأسعار الأساسي الذي لا يتضمن الطاقة والأغذية الطازجة الأشد تقلبا بنسبة 2ر0% سنويا خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بنسبة 1ر0% سنويا خلال الشهر السابق.



وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المستهلك في البرتغال بنسبة 3ر0% خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي بعد تراجع بنسبة 1ر0% شهريا خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي.



وتراجعت أسعار المستهلك في البرتغال وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي بنسبة 4ر0% سنويا خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي بعد تراجع بنسبة 6ر05 خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي



كما تراجعت الأسعار وفقا للمؤشر الموحد بنسبة 5ر0% شهريا خلال الشهر الماضي بعد تراجع بنسبة 1ر0% خلال الشهر السابق.