أعلنت محافظة الفيوم ضبط طن و500 كجم أسمدة زراعية مدعمة، ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، مهربة للبيع في السوق السوداء، وداخل مخزن لتجارة المبيدات والأسمدة الزراعية، بغرض التربح مالياً بدون وجه حق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشارت المحافظة إلى ضبط 2 طن و140 كجم قمح تم تجميعها بدون تصريح، وذلك خلال حملات تفتيشية مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية، في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأوضح المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، أسفرت عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ2 طن و140 كجم قمح مخزنة بغرض الاتجار بعد انتهاء موسم التوريد لعام 2022، وتم التحفظ على المضبوطات وعرض واتخاذ الإجراءات القانونية.



وأضاف حرز الله أنه تم أيضاً ضبط طن و500 كجم أسمدة زراعية مدعمة بأحد المخازن قبل بيعها في السوق السوداء، كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، وتحرير محضرين غلق تاجر تمويني، لمخالفة التعليمات المقررة، لافتاً إلى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.