رئيس الوزراء العراقي يدعو الشركات الألمانية إلى الاستثمار في بلاده

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الشركات الألمانية للاستثمار في العراق بمختلف المجالات، في ظل البيئة الاستثمارية التي وفرها.

وأكد رئيس الوزراء - خلال استقباله اليوم لمستشار الأمن القومي الألماني ينس بلوتنر والوفد المرافق له - أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ورغبة العراق في تنميتها في مجالات الاقتصاد والطاقة، داعياً الشركات الألمانية إلى الاستثمار في العراق بمختلف المجالات، في ظل البيئة الاستثمارية التي وفرها العراق.

وأشاد السوداني - خلال اللقاء وفق بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء- بجهود ألمانيا وتعاونها مع العراق ضمن التحالف الدولي في الحرب على عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي، ومواصلة هذا التعاون في إطار المشورة والتدريب.

من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الألماني رغبة بلاده بمزيد من التعاون بمختلف المجالات، في مقدمتها الطاقة والطاقة النظيفة، والتطلع إلى توطيد العلاقات مع العراق لما يمثله من ثقل جغرافي وحضاري وثقافي.

من جهة أخري، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق الدكتور فائق زيدان ،اليوم، مع السفير الفنلندي فى بغداد ماتي لاسيلا، أوجه التعاون الثنائي.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية أن زيدان استقبل السفير الفنلندي وبحث معه تبادل المعلومات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية.