دونالد ترامب يخسر دعم المحافظين مع صعود نجم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس

وجاء ذلك في أعقاب نتائج متباينة للمرشحين المدعومين من ترامب في الانتخابات النصفية الأمريكية.

وقال ديفيد باليولوغوس، مدير مركز البحوث السياسية بجامعة سوفولك: "ديسانتيس يتفوق على ترامب ليس فقط بين الناخبين عموما، ولكن أيضا بين الناخبين من ذوي الميول الجمهورية الذين كانوا القاعدة الشعبية للرئيس السابق".

وأردف قائلا: "الجمهوريون والمستقلون المحافظون يريدون على نحو متزايد الترامبية بدون ترامب".

وفقا للاستطلاع، يتقدم ديسانتيس على بايدن أيضا، فقد حصل على نسبة 47 في المئة مقابل 43 في المئة من بين جميع الناخبين في انتخابات افتراضية، بينما لم يحسم سبعة في المئة أمرهم.

وقد أعيد انتخاب ديسانتيس، 44 عاما، في نوفمبر لولاية جديدة في منصب حاكم فلوريدا، حيث فاز بأغلبية ساحقة بأكثر من مليون ونصف صوت، وهو أكبر هامش لأي حاكم ولاية لفلوريدا منذ 40 عاما.