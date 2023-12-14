المطرب أبو يغني لأطفال فلسطين the world is blind بحفل افتتاح مهرجان الجونة

شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، تقديم المطرب أبو أغنية لأطفال فلسطين باللغة الأنجليزية بعنوان " the world is blind"، وهي من كلمات وألحان طارق نديم وتوزيع منير ماهر.

كما شاركت المغنية الفلسطينية التشيلية إليانا، في افتتاح المهرجان، بأغنية "غصن الزيتون" وهي من كلمات إليانا وفراس مرجية وعبير مرجية وألحان وتوزيع فراس مرجية.

وتقول كلمات الأغنية "خلص الحكي شو بعد بقول خلص البكي والقلب مجروح بعيدي هيك وعم صلي ليك وابعت سلام بغصن زيتون بعيدي هيك وعم صلي ليك وابعت سلام بغصن زيتون بأرض السلام مات السلام وكون غافي ع طفل موجوع".

وانطلقت مساء اليوم الخميس، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة بالسلام الجمهوري، وبحضور عدد كبير من صناع السينما ونجومها، فيما شهد الحفل عرض فيلم بعنوان "فلسطين ومعاناة الشعوب"، والذي يتناول الإبادة الجماعية والتهجير العرقي ومعاناة الشعب الفلسطيني.



حضر الحفل، مؤسس المهرجان سميح ساويرس والفنان هاني رمزي والمخرجين يسري نصر الله وتامر محسن وهاني خليفة وعمرو سلامة وابو بكر شوقي، ورشيد مشهراوي وعمر هلال، ومجدي أحمد علي، بالإضافة إلى الفنان جمال سليمان ويسر، وبشرى، وأحمد حاتم، وعلا رشدي، ونور خالد النبوي، ومحمد شاهين.

كما شهد الحفل حضور المنتجين محمد حفظي وجابي خوري، ومستشار وزير الثقافة السينما خالد عبدالجليل.

حفل الافتتاح إخراج هشام فتحي والمخرج الإبداعي عمر قاسم ومهندس الديكور كريم الحيوان.