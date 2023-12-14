فلسطين: واشنطن تتحمل تبعات العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة

حمّلت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، الإدارة الأمريكية مسئولية "العدوان" والتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اجتياح مدينة جنين بالضفة الغربية، والحرب المتواصلة على قطاع غزة.



وقال متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة: "الإدارة الأمريكية تتحمل تبعات هذا العدوان المتواصل، وعليها التدخل الفوري لوقف هذا الجنون الإسرائيلي، الذي عبر عنه (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو صراحة، عندما أشار إلى رغبة إسرائيلية حثيثة لإشعال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".



وأدان أبو ردينة "المجازر الإسرائيلية المتصاعدة بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي كان آخرها اجتياح مدينة جنين ومخيمها، الذي أدى إلى ارتقاء 12 شهيدا، وإصابة العشرات من أبناء شعبنا".



ومساء أمس، وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عام 2023 بأنه "الأكثر دموية" في الضفة الغربية، منذ بدء الأمم المتحدة تسجيل وتوثيق عدد ضحايا ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة، عام 2005.



وفي السياق، أضاف أبو ردينة أن السلطات الإسرائيلية "تواصل عدوانها الدموي ومجازرها بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، في محاولة منها لتفجير الأوضاع وجر المنطقة إلى مربع القتل والتدمير، لتنفيذ مخططاتها للضم والتهجير وإبادة الشعب الفلسطيني".



وتابع: "الموقف الأمريكي الذي أعلن رفضه لإعادة احتلال غزة أو اقتطاع جزء منها، ورفضه لعنف المستوطنين أو التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، أصبح على المحك".



واعتبر متحدث الرئاسة الفلسطينية، أن الولايات المتحدة هي "الوحيدة القادرة على إلزام إسرائيل بوقف العدوان، ومنع إدخال المنطقة في حروب لن تنتهي".



وأوضح أن "هذا التصعيد هو بمثابة رسالة إسرائيلية على خطاب (الرئيس الأمريكي جو) بايدن وعشية زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي (جيك سوليفان) إلى المنطقة".



والثلاثاء، اعتبر الرئيس الأمريكي أن إسرائيل بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بقصفها العشوائي لقطاع غزة، ما أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين.



وبعد 3 أيام من عملية عسكرية، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية عصر الخميس، مخلفا دمارا كبيرا بعدما هدم منازل وأحرق أخرى، ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا.



وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 287، وفق معطيات لوزارة الصحة الفلسطينية.



ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الخميس، 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.