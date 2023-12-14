مدير مستشفى جنين: المصابون لا يستطيعون الوصول إلينا بسبب تضييقات الاحتلال

قال مدير مستشفى جنين الحكومي، الدكتور وسام بكر، إن المصابين لا يستطيعون الوصول إلى المستشفى بسبب تضييقات الاحتلال، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعطل عمل الكوادر الطبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، صباح الخميس، أن الوضع حول المستشفى صعب، منوهًا أن «قوات الاحتلال متواجدة عند المداخل الرئيسية للمستشفى والشوارع المؤدية له».

وأشار إلى «استمرار إعاقة الطواقم الطبية من الدخول والخروج، وكذلك إيقاف الكوادر الطبية لأكثر من نصف ساعة»، لافتًا إلى «استبدال الكوادر الطبية بسبب الإرهاق والتفتيش الدقيق للإسعاف».

ونوه أن هناك صعوبة في وصول المصابين إلى مستشفى جنين؛ لأن سيارات الإسعاف والهلال الأحمر تنقلهم إلى أماكن أخرى قد يسهل الوصول لها، قائلًا إن «المرضى العاديين لا يمكنهم الوصول للمستشفى بسبب صعوبة الأوضاع».

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ68 حيث تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وقصفه الأحياء السكنية، أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 18 ألفا و608 شهداء، وإصابة 50 ألفا و594.

وأضافت الوزارة أن 196 شهيدا و499 مصابا سقطوا إثر قصف جيش الاحتلال مناطق عدة في غزة خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن عددا كبيرا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.