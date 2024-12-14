 تورينو يفوز أمام إمبولي بالدوري الإيطالي الممتاز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تورينو يفوز أمام إمبولي بالدوري الإيطالي الممتاز

وكالات
نشر في: السبت 14 ديسمبر 2024 - 12:39 ص | آخر تحديث: السبت 14 ديسمبر 2024 - 12:39 ص

استعاد تورينو طعم الفوز في الدوري الإيطالي الممتاز بانتصاره خارج قواعده على إمبولي بهدف نظيف في المباراة التي احتضنها ملعب كارلو كاستيلاني مساء الجمعة، في مستهل الجولة الـ 16 بالدوري الإيطالي.

يدين "التورو" بالفضل في اقتناص النقاط الثلاث لمهاجمه الإنجليزي تشي آدامز صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 70.

ويعد هذا هو الانتصار الأول لتورينو في الدوري بعد 6 جولات (4 هزائم وتعادلين)، وتحديدا منذ الفوز بنفس النتيجة على كومو في الجولة التاسعة في أكتوبر الماضي.

ورفع فريق تورينو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ 11، بفارق الأهداف خلف إمبولي الذي تجرع مرارة الخسارة الثانية في آخر 5 جولات، الخامسة هذا الموسم.


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