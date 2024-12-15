استشارى حساسية بالمصل واللقاح: الاستحمام بالماء البارد فى الشتاء يعزز المناعة ويحمى الجلد

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن استخدام الماء البارد خلال الاستحمام في فصل الشتاء له فوائد صحية عديدة، أبرزها تحسين أداء الجهاز المناعي، وتنشيط الدورة الدموية، وتعزيز تكوين الأجسام المضادة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الماء الساخن قد يسبب جفاف الجلد ويعرض الجسم للصدمات الحرارية عند الانتقال من الجو الدافئ إلى البارد مباشرة.

وشدد على أهمية شرب كميات كافية من الماء حتى لو لم يشعر الطفل بالعطش، وارتداء ملابس قطنية مريحة بدلًا من الملابس الصوفية أو الصناعية التي قد تزيد من جفاف الجلد، مؤكدا ضرورة غسل الوجه بالماء البارد عند الخروج صباحًا لتجنب الصدمات الحرارية.

ولتعزيز مناعة الأطفال في موسم البرد، أوصى الحداد بإتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتينات والخضروات والفواكه الموسمية مثل البرتقال واليوسفي والكيوي، نظرًا لغناها بفيتامين سي.

كما نصح بتجنب الأطعمة السريعة والمضافات الصناعية، وتناول مصادر الزنك الموجودة في المكسرات والبقوليات.

وأكد أهمية النوم المبكر ومنح الأطفال قسطًا كافيًا من الراحة يتراوح بين سبع وثماني ساعات يوميًا، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة وتجنب التدخين السلبي، حاثًا على الحصول على التطعيمات الموسمية، مثل لقاح الإنفلونزا والمكورات الرئوية، للحماية من أمراض الجهاز التنفسي.