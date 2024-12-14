القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية يأمر الجيش بتعزيز وضعية الاستعداد الأمني

أصدر رئيس الوزراء في كوريا الجنوبية هان دوك-سو- القائم بأعمال رئيس البلاد، تعليمات للجيش، اليوم السبت، بتعزيز وضعية الاستعداد الأمني، لمنع كوريا الشمالية من إطلاق أعمال استفزازية، استنادا لحسابات خاطئة.

كما أصدر هان تعليمات لوزير الخارجية جو تيه-يول بإخطار الدول الأخرى أن السياسات الخارجية الرئيسية لكوريا الجنوبية لم تتغير.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء، طلب هان من وزير المالية تشوي سانج-موك العمل على تقليل الآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد في خضم الاضطرابات السياسية.

يذكر أن السلطة التنفيذية في كوريا الجنوبية تتركز في يد الرئيس، ويقود رئيس الوزراء البلاد حال عدم قدرة رئيس البلاد القيام بصلاحياته.

وهان مسئول يتمتع بخبرة طويلة في شئون الدولة، وقد شغل في الماضي سلسلة من المناصب الحكومية العليا، وكان سفيرا لبلاد لدى الولايات المتحدة، وشغل منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2008.

وصوت نواب البرلمان في كوريا الجنوبية، اليوم، بالموافقة على مقترح عزل الرئيس يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية، التي استمرت ساعات قليلة، ثم ألغيت، في وقت سابق الشهر الجاري.

وأقرت الجمعية الوطنية اقتراح العزل بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 صوتا.

ومن المقرر أن يتم تعليق صلاحيات يون ومهامه الرئاسية بعد تسليم نسخ من وثيقة العزل إليه، وإلى المحكمة الدستورية.

وأمام المحكمة مهلة تصل إلى 180 يوما لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من الرئاسة، أم ستعيد له صلاحياته.

وحال عزل الرئيس، يتعين إجراء انتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد خلال 60 يوما.