غرفة شركات السياحة: طرحنا برامج حج اقتصادية تبدأ من 250 ألف جنيه للتخفيف على المواطنين

حذر عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، من الكيانات الوهمية والسماسرة الذين يسوقون لرحلات الحج ويتلاعبون بمشاعر المواطنين مقابل برامج وأسعار غير حقيقية، وبتأشيرات غير رسمية.

وقال في تصريحات لبرنامج «خلاصة الكلام» عبر شاشة «النهار»، مساء الجمعة، إن المسافرين بتلك التأشيرات لا يُعرف عنهم شيء بمجرد وصولهم إلى المملكة، في حين تنفق الدولة ملايين الجنيهات لإرسال بعثات رسمية من أجل لمتابعة الحجاج النظاميين.

وأضاف أنه لا يجب على المواطن أن يسلم حياته لكيان وهمي غير مرخص، مشيرا إلى أن مصر كانت صاحبة أكبر عدد من التأشيرات غير النظامية خلال موسم الحج الماضي، والذي شهد وفاة أعداد كبيرة منهم بعد هرب الكيانات الوهمية والسماسرة وتركهم.

وأكد أن هناك كيانات وهمية يجري القبض على عناصرها كل يوم، مناشدا المواطنين بضرورة الحصول على تأشيرات رسمية، لاسيما وأن السعودية تنظم جميع رحلات الحج على أعلى مستوى وكل مقعد في الحافلات محدد بالأسماء.

وأوضح أن وزارة السياحة والشركات حاولت التخفيف على المواطنين، من خلال طرح برامج اقتصادية بأسعار معقولة جدًا تبدأ من 250 ألف جنيه.