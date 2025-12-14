محافظ أسيوط يبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع غرفة تجارة الهند ويعلن الاستعدادات لمنتدى اقتصادي

قال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إن زيارته إلى الهند شهدت عقد مائدة مستديرة موسعة مع غرفة تجارة "PHDCCI"، بحضور السفير كامل جلال، سفير مصر في نيودلهي في إطار الحرص على تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري، بما يدعم خطط التنمية ويعزز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأوضح المحافظ، أنه استعرض خلال اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة ونيودلهي، وما تشهده من زخم متنامٍ، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها مصر بوجه عام ومحافظة أسيوط بوجه خاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف الشروع في تنفيذ مشروعات مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، وتدوير المخلفات.

وأضاف أبو النصر، أن رئيس غرفة تجارة PHDCCI أعرب عن تطلع الغرفة لتعزيز أطر التعاون مع مصر، وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال الهنود على التوسع في السوق المصرية، مشيدًا بمبادرة محافظ أسيوط بزيارة نيودلهي على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين، واعتبارها خطوة مهمة لدفع مسار التعاون الاقتصادي بين الجانبين إلى آفاق أرحب.

وأشار المحافظ، إلى أن المباحثات أسفرت عن الاتفاق على قيام غرفة تجارة PHDCCI بتشكيل وفد من رجال الأعمال الهنود لزيارة محافظة أسيوط خلال الفترة المقبلة، يتخللها تنظيم منتدى استثماري لعرض الفرص المتاحة وبحث مجالات التعاون المشترك، كما تم الاتفاق مع إحدى الشركات الهندية المتخصصة في تدوير المخلفات على زيارة أسيوط لبحث عقد شراكات مع الشركات المصرية العاملة في هذا المجال.

وكشف أبو النصر، أن إحدى الشركات الهندية المشاركة عرضت توفير تكنولوجيا متقدمة في مجال إنشاء الطرق، موضحًا أنه تم الاتفاق على دراسة هذه التكنولوجيا بالتنسيق مع وزارة الصناعة والنقل وإمكانية تنفيذ نموذج لطريق باستخدامها داخل المحافظة، في إطار السعي للاستفادة من الحلول المبتكرة في تطوير البنية التحتية.

وأكد محافظ أسيوط، في ختام تصريحاته، أن هذه اللقاءات تمثل خطوة عملية نحو جذب استثمارات نوعية إلى المحافظة، وتعكس اهتمام مجتمع الأعمال الهندي بالفرص التي تتيحها أسيوط، مشددًا على أن المحافظة منفتحة على الشراكات الجادة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.