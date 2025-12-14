شهدت قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، تنفيذ حملة فورية لتطهير الترعة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات؛ في استجابة عاجلة لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال جولته المفاجئة بالقرية صباح اليوم.

ورصد المحافظ، أثناء مروره على الترعة، تراكم كميات كبيرة من المخلفات داخل المجرى المائي وعلى جانبيه، ووجه على الفور بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها، حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

وعلى الفور، قام محمد حمص، مدير إدارة المخلفات المتكاملة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الري ورئاسة مركز ومدينة المنصورة، بالدفع بالمعدات اللازمة وبدء أعمال التطهير ورفع المخلفات من الترعة ومحيطها، إلى جانب وضع 4 صناديق لجمع القمامة بمحيط الترعة.

وأسفرت الحملة، عن رفع نحو 80 طنًا من نواتج التطهير ومخلفات القمامة بمدخل القرية، فيما تواصل الأجهزة التنفيذية أعمالها حتى الانتهاء من رفع كل المخلفات واستعادة المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد اللواء طارق مرزوق، أن الحفاظ على المجاري المائية مسئولية مشتركة، مشددًا على عدم السماح بأي تعديات أو ممارسات سلبية تضر بالبيئة أو صحة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات لن تقتصر على رفع المخلفات فقط، بل تشمل متابعة مستمرة وتكثيف أعمال النظافة وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الترع والمصارف باعتبارها ثروة قومية.

وشدد محافظ الدقهلية، على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بمختلف المراكز والمدن والقرى، لرصد أي تقصير والتعامل الفوري معه، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.