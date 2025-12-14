توافق بلجيكي مصري علي أهمية تضافر الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج فى لقاء جانبى مع ماكسيم بريفوت" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا على هامش منتدى صير بني ياس مساء السبت.

أكد الوزيران على عمق العلاقات المصرية-البلجيكية وتناولا سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتعليمي، إلى جانب التعاون في ملف الهجرة واسترداد الآثار المصرية.



كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وقد أكد الوزيران على أهمية تضافر الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.