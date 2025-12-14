 توافق بلجيكي مصري علي أهمية تضافر الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
الأحد 14 ديسمبر 2025 9:05 ص القاهرة
توافق بلجيكي مصري علي أهمية تضافر الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

هايدي صبري
نشر في: الأحد 14 ديسمبر 2025 - 8:44 ص | آخر تحديث: الأحد 14 ديسمبر 2025 - 8:44 ص

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج فى لقاء جانبى مع ماكسيم بريفوت" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا على هامش منتدى صير بني ياس مساء السبت.

أكد الوزيران على عمق العلاقات المصرية-البلجيكية وتناولا سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتعليمي، إلى جانب التعاون في ملف الهجرة واسترداد الآثار المصرية.


كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وقد أكد الوزيران على أهمية تضافر الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.

