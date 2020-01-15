محافظ القاهرة يتابع تجهيزات التدريب العملي المشترك «صقر 60» لمجابهة الأزمات والكوارث

ترأس محافظ القاهرة خالد عبد العال اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة التحضيرية للتدريب العملي المشترك "صقر 60 "لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة القاهرة والمقرر تنفيذه في الفترة من 15 إلى 17 مارس المقبل.



وأكد محافظ القاهرة، في بيان اليوم، أهمية التدريب في مجال إدارة الأزمات.. مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان بالتعاون بين المحافظة ووزارتي الدفاع والداخلية لإدارة الأزمات والاستعداد والتدريب المسبق على التعامل معها والتنبؤ بالمخاطر ووضع جدول بالإجراءات التى ستتم للتعامل معها.



وشدد على ضرورة توافر قاعدة بيانات كاملة بإمكانات كل جهة تنفيذية داخل المحافظة، ومخططاتها للتعامل مع الأزمات المختلفة مع تحديثها أولاً بأول وتوزيع الأدوار حسب تخصص كل جهة لتفادى إهدار الوقت والجهد ولضمان السيطرة السريعة على تداعيات أية أزمة.



وأشار المحافظ إلى وجود نسبة من المنازل الآيلة للسقوط الأمر الذى يتطلب سرعة تنفيذ قرارات الإزالة، مطالباً بمراجعة اشتراطات الحماية المدنية للمنشآت ووضع تصور للتعامل مع الأزمات المرورية فى حالة تعرض أية منشأة لحريق وكيفية التعامل مع الإشغالات حولها وتحديد الطرق البديلة لسير السيارات وكيفية دخول قوات الحماية المدنية.



وأكد عبدالعال أهمية تفعيل عمل اللجنة العليا لإدارة الأزمات بالمحافظة خاصة وأن العاصمة لها خصوصية كبيرة مقارنة بباقي المحافظات الأخرى، وطالب بإجراء تجارب دورية لإخلاء المدارس والمستشفيات بصورة جزئية لإكساب الطلاب والعاملين مهارات الإخلاء والتعامل مع الأزمات، مشدداً على أهمية انتقاء العناصر المشاركة فى التعامل مع الأزمة وتدريبها وتوزيع الأدوار عليها.