«توفيق» يطلب من الشركة وضع تصور لإعادة «المعمورة» لرونقها الجمالى

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، برئاسة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، نصيب وزارة المالية من أرباح العام المالى 2018/ 2019 بقيمة 71.8 مليون جنيه، وفق بيان للوزارة، أمس.

ووجه «توفيق» الشركة القابضة بدراسة الوضع الحالى لمنطقة المعمورة بالإسكندية وإعداد تصور واضح لإعادة المنطقة لرونقها ومظهرها الجمالى لتصبح منطقة جذب سياحى، مع تقديم رؤية معمارية حول إعادة التنسيق للمبانى بما يتوافق مع الشكل الجمالى والمظهر الحضارى الذى كانت تتميز به المنطقة وطبيعتها الأساسية كقرية سياحية وواحد من أشهر المصايف المصرية.

وبحسب تقرير مجلس الإدارة، الذى عرضته ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة، سجل إجمالى الإيرادات المجمعة للشركة القابضة للسياحة وشركاتها التابعة نحو 4 مليارات جنيه فى 2018/2019، بمعدل نمو 26% عن العام السابق، فيما بلغ صافى الربح المجمع 987 مليون جنيه بمعدل نمو 16.5%.

وأظهرت القوائم المالية تحقيق الشركة القابضة، بصورة مستقلة، إجمالى إيرادات 334 مليون جنيه بمعدل نمو 43.2%، وصافى ربح 191.7 مليون جنيه بمعدل نمو 23%، فيما ارتفعت إيرادات نشاط الشركات التابعة، إلى 3.1 مليار جنيه بنسبة 20.3% وتحقيق صافى ربح 795.3 مليون جنيه بمعدل نمو 15%.

وبحسب البيان، سجل حجم الإنفاق الاستثمارى خلال العام المالى 2018/2019 مبلغ 199 مليون جنيه للإنفاق على إحلال وتجديد وتطوير الأصول المملوكة، إلى جانب الإنفاق الاستثمارى من القطاع الخاص بإجمالى 310 ملايين جنيه لمشروعات العين السخنة وقرية مجاويش وتطوير فروع لشركات التجارة الداخلية.

وشمل التقرير بعض المشروعات التى تم الانتهاء منها مثل فندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر فى محافظة دمياط، وفندق شتايجنبرجر الهرم، وأعمال التطوير بقرية مجاويش فى الغردقة وفندقى سفير دهب وسيسيل، وتطوير أجنحة فندق كليوباترا، إلى جانب تطوير بعض فروع شركات التجارة الداخلية.