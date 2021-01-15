الحكومة اليمنية تدين إطلاق الحوثيين 3 طائرات مسيرة باتجاه السعودية

أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، إطلاق الميليشيات الحوثية، اليوم ثلاث طائرات مسيرة بدون طيار (مفخخة) من محافظة الحديدة، غربي البلاد باتجاه المملكة العربية السعودية.



وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "ان الوزارة إذ تدين هذا العمل الإرهابي، لتؤكد وقوف اليمن حكومة وشعبا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرار ها".



وأكدت أنها تؤيد كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة "في حماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب بكافة اشكاله والحفاظ على امن واستقرار أراضيها والمنطقة".



واضافت: "أن هذا الهجوم الارهابي يأتي بعد يوم واحد من انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، ليثبت للعالم تحدي هذه الجماعة الإرهابية للمجتمع الدولي في استمرار عملياتها الارهابية وإخلالها بأمن واستقرار المنطقة".



وأشارت الخارجية اليمنية إلى أن مليشيات الحوثي " لا تؤمن بالسلام وان قرارها بيد إيران، لإذكاء مزيداً من الصراع واستمرار الحرب بما يزيد من معاناة الشعب اليمني".



وأكدت بأن موقف اليمن "ثابت ورافض للأعمال العدوانية والإرهابية، والتي تشكل تهديدا خطيرا ليس فقط على المملكة وانما على أمن واستقرار المنطقة".



كما أكدت مجددا أهمية تصنيف المليشيات الحوثية "كمنظمة ارهابية اجنبية، ومن يقف وراءها بالمال والسلاح لتنفيذ هذه الأعمال الإرهابية، التي تعيق العملية السياسية في بلادنا وتنشر الارهاب والخراب في المنطقة بشكل عام".