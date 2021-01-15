 الكويت: إصابات كورونا تصل إلى 156964 والوفيات إلى 947 - بوابة الشروق
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الكويت: إصابات كورونا تصل إلى 156964 والوفيات إلى 947


نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 7:24 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 7:24 م

(د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 530 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالفيروس.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 156964 والوفيات إلى 947 حالة نتيجة للفيروس المسبب لكوفيد-19.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 268 حالة شفاء من المصابين بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى 150329 حالة.


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