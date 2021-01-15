 العراق يشدد الإجراءات لحماية البعثات الدبلوماسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق يشدد الإجراءات لحماية البعثات الدبلوماسية

علم العراق
علم العراق
أ ش أ
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 9:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 9:03 ص

أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من الإجراءات لتوفير الأمن للبعثات الدبلوماسية شملت نشر قواتٍ وتكثيفَ التواجد الأمني.
وأضاف الصحاف، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الجمعة، أن الحكومة العراقية تواصل التحقيق بخصوص استهداف البعثات الدبلوماسية، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا على مستوى دبلوماسي واجتماعات مع سفراء للإعراب عن موقف العراق والتزاِمه بضرورة بقاء البعثات الدبلوماسية آمنة.
يذكر أن الرئاسات الثلاث في العراق عقدت اجتماعا لبحث استعدادات إجراء الانتخابات المقبلة مع الممثلة الأممية "جينين هينيس بلاسخارت.
وأوصى الاجتماع بتقديم الدعم الكامل لمفوضية الانتخابات للقيام بمهامها واستكمالِ المتطلبات الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات المبكرة.

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