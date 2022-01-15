خالد عبد الغفار: لا يمكننا فرض سيطرة كاملة على منع ترويج المعلومات غير الدقيقة عن الأدوية

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنّ الوزارة لا يمكنها إجراء سيطرة كاملة على منع ترويج معلومات غير دقيقة عن الأدوية وإجراء تجارب غير رسمية وغير محسوبة عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنّ السبب في ذلك هو توفّر وسائل لا يمكن التحكم فيها مثل مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر فيها فيديوهات لا يُعرف مدى انتماء أصحابها للمهنة.

وأوضح أن الدولة بصدد الانتهاء من قانون يُنظم هذه العملية، لافتًا إلى أنّ الجانب الأكبر من المواجهة يتمثّل في وعي المواطن.

وتُثار حالة من الجدل الشديد بعد وفاة الإعلامي وائل الإبراشي وسط اتهامات للطبيب المعالج له بأنه أعطاه دواء غير معلوم، ما أدّى إلى تدهور حالته الصحية.